2022/07/28 | 15:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش والحشد يواصلان عملياتهما الاستباقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار.. انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار.. انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).