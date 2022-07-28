بغداد.. أب يقتل ابنته اثناء نومها رميا بالرصاص

2022/07/28 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإقدام أب على قتل ابنته اثناء نومها رمياً بالرصاص في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أبا أقدم على قتل أبنته تولد ٢٠٠٣ باسلوب اطلاق النار عليها اثناء نومها داخل المنزل ضمن قضاء الحسينية ولاذ بالفرار".وأضاف المصدر، ان "سبب الحادث خلاف عائلي".

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