وزير الصدر ..تظاهرات الامس رسالة الى الأحزاب وفهمها القضاء و

2022/07/28 | 15:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن وزير التيار الصدري ،صالح محمد العراقي،اليوم الخميس ، في بيان ، عن نظاهرات الامس ،إنها "جماهير منضبطة، مظاهرات سلمية، عفوية منقطعة النظير، سرعة اقتحام ومباغتة، شجاعة وقوة قلب، طاعة للقائد، تفهم عالي المستوى لذوقه وأمانيه".

واضاف وزير الصدر، إنها "كانت موطئ يغيض ويخيف الفاسدين والتبعيي...

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