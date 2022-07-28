أول معركة نارية بعد الميركاتو.. لماذا يُرشح ليفربول للفوز على مانشستر سيتي؟

2022/07/28 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيواجه بطل الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي غريمه ليفربول في مباراة الدرع الخيرية التي ستُلعب السبت، نطرح في هذه الحلقة أسبابا ربما تساهم بتفوق "الريدز" بعد الميركاتو الصيفي الذي تفوق فيه السيتي.

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