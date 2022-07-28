2022/07/28 | 15:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه التحاق المرأة العراقية بصفوف الجيش جدلا ونقاشا، بين مؤيد انطلاقا من المساواة مع الرجل، ومعارض لاعتبار محدودية قدرة النساء الجسدية، خاصة فيما يتعلق بالمهام القتالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين مؤيد ومعارض.. ماذا يعني انخراط المرأة العراقية في الجيش؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين مؤيد ومعارض.. ماذا يعني انخراط المرأة العراقية في الجيش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).