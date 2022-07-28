شاهد بالفيديو.. درونز ايرانية تضرب التواجد التركي في العراق

2022/07/28 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4wbXi80Ium0

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