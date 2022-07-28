عمليات ميسان تقسم مناطق المحافظة الى قواطع أمنية لتأمين أيام محرم

2022/07/28 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.اعلنت قيادة عمليات ميسان، الخميس، تقسيم مناطق المحافظة الى قواطع أمنية لتأمين أيام محرم.وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة عقد مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات حضره قائمقام قضاء العمارة والمعاون الأمني المحافظ وقائد شرطة المحافظة ونائب قائد العمليات ومقدم اللواء السابع […]

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