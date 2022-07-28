2022/07/28 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /بغداد علق الحزب الديمقراطي الكردستاني،اليوم الخميس، على ظهور المالكي مسلحاً عقب الاحتجاجات التي نظمها التيار الصدري ودخول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان.وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقرطي جعفر امينكي في تدوينه تابعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب ماحدث في الخضراء..



الديمقراطي الكردستاني يعلق على ظهور المالكي مسلحاً المركز الخبري الوطني.

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