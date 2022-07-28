2022/07/28 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، الخميس، العثور على مقبرة جماعية في شمال سوريا تضم عشرات الجثث، التي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون أصحابها قد قتلوا على أيدي تنظيم "داعش"، خلال سيطرته على المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلوا على يد "داعش".. استخراج 29 جثة من مقبرة جماعية بشمال سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلوا على يد "داعش".. استخراج 29 جثة من مقبرة جماعية بشمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).