2022/07/28 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التظاهرات الرافضة لتدوير الوجوه.. تربك المشهد السياسي د. سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التظاهرات الرافضة لتدوير الوجوه.. تربك المشهد السياسي د. سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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