عمليات ميسان تضع خطة شاملة لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام

2022/07/28 | 16:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، وضع خطة أمنية شاملة لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات حضره قائمقام قضاء العمارة والمعاون الأمني للمحافظ وقائد شرطة المحافظة ونائب قائد العمليات […]

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