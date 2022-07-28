مَن هو العالم البريطاني الر احل جيمس لافلوك الملقب نبي المناخ ؟

2022/07/28 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من الأرشيف للعالم البريطاني جيمس لافلوك © اف ب/ارشيف جام دومارتون لندن (أ ف ب) – توفي عن 103 أعوام العالم البريطاني جيمس لافلوك المعروف بتحذيره المبكر من أزمة المناخ وبطرحه “فرضية غايا” التي تشبّه الأرض بكائن حي قادر على تنظيم نفسه، على ما أفادت عائلته الأربعاء.وأعلنت عائلة لافلوك في بيان أنه توفي […]

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