إيران : توقيف شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي وستة قتلى في سيول جارفة

2022/07/28 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – الزمان أعلنت قوات الأمن الإيرانية الخميس توقيف شبكة جديدة مرتبطة بجهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)، بعد أيام من الاعلان عن توقيف خلية ارتباطها مشابه كانت تعد لاستهداف “مركز دفاعي”.وأفادت استخبارات الشرطة الإيرانية عن “تفكيك شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد وإلقاء القبض على عناصرها” الخمسة، وفق بيان نشرته وكالة […]

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