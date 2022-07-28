طائرات F_16 تقصف أحد كهوف داعش الإرهابي في جبال عداية بالموصل (فيديو)

2022/07/28 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربتين جويتين بطائرات الـ F16 العراقية، استهدفت كهفاً لداعش غرب نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف متابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، زودوا قيادة القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن تواجد عناصر لعصابات داعش الإرهابية في إحدى الكهوف في سلسلة جبال عداية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".وأضافت ان "طائرات F_16 نفذت وفقاً للمعلومات ضربتين جويتين دكت هذا الكهف".

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