الحشد والجيش يشرعان بعملية تفتيش جنوب قضاء القائم في الانبار

2022/07/28 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

شرع الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، بعملية تفتيش جنوب قضاء القائم بمحافظة الانبار.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء السابع والخمسين بالحشد الشعبي في محافظة الأنبار انطلق بواجب مشترك مع الجيش العراقي جنوب قضاء القائم".

وأضاف "تم تفتيش مناطق (جنوب شرق حقول عكاز الغازية وغابة مناخ وبنيان سحالي وضايع) حيث تم تدقيق معلومات الأشخاص المتواجدين وتفتيش المنازل المتروكة في الصحراء وبعض الاودية".

وتابع، ان "القوة عادت من الواجب دون حادث يذكر".

وأوضح، ان "الحشد الشعبي والجيش يواصلان عملياتهما الاستباقية في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود لفلول داعش ضمن قواطع المسؤولية في محافظة الانبار".

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