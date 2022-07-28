2022/07/28 | 16:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يخطط لزيادة صادرات النفط بنحو مليوني برميل يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطط لزيادة صادرات النفط بنحو مليوني برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطط لزيادة صادرات النفط بنحو مليوني برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).