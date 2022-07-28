2022/07/28 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس مع نظيره الصيني وانغ يي وذلك في عاصمة أوزبكستان طشقند.وقال وزير الخارجية الروسي مازحا لنظيره الصيني عندما رآه يرتدي الكمامة: لا داعي للقلق

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((شاهد) .. لافروف لنظيره الصيني مُمازحاً : لاداعي للقلق!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((شاهد) .. لافروف لنظيره الصيني مُمازحاً : لاداعي للقلق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).