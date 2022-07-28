بطل الفورمولا “فيتل” يعلن اعتزاله في هذا الموعد

2022/07/28 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوج فيتل (35 عاما) سائق أستون مارتن حاليا بالألقاب العالمية الأربعة مع رد بول خلال الفترة ما بين 1010 و2013، وسبق له أيضا القيادة لستة أعوام مع فريق فيراري، وفقما ذكرت “رويترز”.

وقال فيتل تعليقا على قراره: “حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا واحد على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم”

ويغادر بطل العالم بين عامي 2010 و2013 الفئة الاولى بعد 15 عاما فاز خلالها بـ53 سباقا وصعد إلى منصة التتويج 122 مرة وانطلق من المركز الأول في 57 جائزة كبرى، حسبما أوردت “فرانس برس”.

جدير بالذكر أن إعلان فيتل موعد اعتزاله جاء قبل جائزة المجر الكبرى.

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