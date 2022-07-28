2022/07/28 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، الخميس، إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـ"مدفع التحدي"، أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية.

وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي في بيان، إن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدي الذي يعتبر نموذجاً من المدفع العالمي دي 30".

وأضاف الدراجي، أنه "تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعاً في العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربي"، مشيراً إلى أنه "تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول في وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية".

وتابع أنه "تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج".

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