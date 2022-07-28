2022/07/28 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول خلال الأسبوع الرابع من شهر تموز 2022.

وذكر بيان لسوق الأوراق المالية، أن "سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال الأسبوع الرابع من شهر تموز 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 24/07/2022 الى يوم الخميس المصادف 28/06/2022، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.



بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (7) مليار سهم.

2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار.

3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (570.09) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (572.12) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.35%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال أسبوع.. سوق العراق يعلن تداول 7 مليار سهم بقيمة 4 مليارات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال أسبوع.. سوق العراق يعلن تداول 7 مليار سهم بقيمة 4 مليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).