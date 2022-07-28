2022/07/28 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لأول مرة في تاريخها، تراجعت الإيرادات الفصلية لعملاقة التواصل الاجتماعي ميتا، الشركة الأم لـ...

ظهرت المقالة إيرادات ميتا الفصلية تتراجع لأول مرة في تاريخها أولاً على المسلة.

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