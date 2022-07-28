2022/07/28 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة التصنيع الحربي، 07/28/2022، إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـ (مدفع التحدي)، أول مدفع...

ظهرت المقالة العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي بعد 2003 أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي بعد 2003) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي بعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).