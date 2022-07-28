خمس سنوات ونصف حكم لعضو داعش الماني شارك في الإبادة الجماعية ضد الايزيديين

2022/07/28 | 17:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هامبورغ حكمت المحكمة الإقليمية العليا الهانزية في هامبورغ يوم امس الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بالاضافة الى قضائها سنتان في السجن وبالتالي الحكم الاجمالي خمس سنوات ونصف على عضو داعش عائد الى المانيا من مدينة بريمن الألمانية حيث وجد مجلس شيوخ حماية الدولة أن الأم لطفلين البالغة من العمر 34 …

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