خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك قد تتاح عبر الهواتف المحمولة قريباً

2022/07/28 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قدمت شركة "سبيس إكس" لهندسة الفضاء طلبًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للحصول على إذن لاستخدام طيف 2 جيجا هرتز لتوفير "خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة"؛ مما يبشر بأن كوكبة "ستارلينك" الفضائية التابعة للشركة ستوفر إنترنت …

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