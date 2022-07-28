الصحة العالمية تدعو إلى ضمان الوصول العادل للقاحات جدري القردة

2022/07/28 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبرييسوس" إلى ضمان الوصول العادل للقاحات لجميع المتضررين من جدري القردة في جميع الدول.وأشار إلى أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة جدري القردة من 78 …

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