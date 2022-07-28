أربع وفيات.. الصحة تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

2022/07/28 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، 2313 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 28 تموز 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “سجلت 4 وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3270”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 11904 أشخاص”.

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