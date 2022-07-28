الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحهم السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة

2022/07/28 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف “تصميم” في البرلمان العراقي، والقيادي في “الإطار التنسيقي” عامر الفائز، تمسك قوى الإطار بمرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، وذلك بعد يوم واحد من تظاهرات التيار الصدري واقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، رفضا لهذا الترشيح.وقال الفائز، إن موقف الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه)، وأوضح بأنه “سيمضي بعملية الاستحقاقات الدستورية حيث لا يمكن أن يتعطل البلد”، في إشارة إلى الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة.

وأضاف “الى الآن محمد شياع السوداني، هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يعتذر ولم يغيّر الإطار رأيه، والمتغيرات كما معروف تجري بالدقائق”.

وعن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في العراق، ولقائه بقادة الإطار التنسيقي، أوضح الفائز “لم يحصل لقاء مع قائد فيلق القدس ولم نسمع به، هو موجود في العراق صحيح، ولكن لم يحدث اجتماع معه”.

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