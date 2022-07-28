تجربة أول مدفع ثابت من انتاج عراقي

2022/07/28 | 17:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعاً في العراق.

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