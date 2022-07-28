قيادات بالتيار الصدري تلمح لعودة التظاهرات في هذا الموعد

2022/07/28 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمح مدير مكتب الصدر، في بغداد إبراهيم الجابري، اليوم الخميس، إلى عودة التظاهرات يوم السبت المقبل، تزامناً مع تحشيد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر الجابري في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “الشعب يقول أليس السبت بقريب”، حتى تلاه المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حازم الأعرجي بمنشور آخر قال فيه: “السبت جاهزون”.

ونشر عضو المكتب الإعلامي للتيار الصدري، صفاء الأسدي قائلاً: “إن موعدهم السبت أليس السبت بقريب”، فيما نشر آخرون مقربون من قيادات التيار الصدري، بأنهم مستعدون ليوم السبت.

ومن المؤمل، أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

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