العراق يسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وأربع وفيات

2022/07/28 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل انخفاض بإصابات فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأربع حالات وفاة.وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي، أنها “سجلت 2313 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأربع حالات وفاة”.

وأشارت إلى أن أكثر من 11 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد، والإجمالي بلغ عشرة ملايين وأكثرمن 983 ألفاً.

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