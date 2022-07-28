منظمتان حقوقيتان تقدمان شكوى جنائية ضد محمد بن سلمان في محكمة باريس قبل لقاء ماكرون

2022/07/28 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت منظمتان حقوقيتان، الخميس، شكوى جنائية في محكمة باريس ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور فرنسا ويستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس.

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