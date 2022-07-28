2022/07/28 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعفاقم انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي هذا العام شبح الدخول بمرحلة الركود.وزاد الانكماش بنسبة 0.9 بالمئة، مقابل توقعات بنمو إيجابي حوالي 0.4 بالمئة.وجاءت القراءة الأولى لتطور الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، اليوم، لتعزز مخاوف الاقتصاديين من وقوع أكبر اقتصاد بالعالم في براثن الركود، والذي يعني أن ينكمش الاقتصاد (أي يحقق نموا سلبيا) في ربعين متتاليين.وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، على خلفية التضخم الحاد الذي تعاني منه البلاد والذي أدى إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بمشكلات سلاسل التوريد، وانخفاض المساعدات الحكومية وعودة انتشار الإصابات بفيروس كورونا.وأدت سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام، إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.وعلى الرغم من أن القاعدة العامة الشائعة لحالات الركود، هي حدوث نمو سلبي للاقتصاد في فصلين متتاليين، إلا أن التحديد الرسمي لنهايات وبدايات دورات الأعمال في الولايات المتحدة يتم بواسطة مجموعة أكاديميين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، لكن هذا الأمر يتأخر بضعة أشهر.ورفع المركزي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء للمرة الثانية على التوالي في خطوات سريعة من قبل صانعي السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم الأعلى منذ أكثر من 40 عاما في أميركا.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال يوم الاثنين الماضي، إن "بلاده لن تشهد ركودا" وأن إدارته تعمل على حل المشكلة قبل ظهورها.وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، يوم الاحد الماضي، إن الاقتصاد الأميركي ليس في ركود.وأضافت، أن الركود "هو انكماش معمم للاقتصاد..



وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيا، نحن لسنا في ركود حاليا".إلا أن المعارضة ترى في ذلك محاولة للتلاعب بالأرقام.



وتوجه الحزب الجمهوري لبايدن بالقول: "لا يمكنك أن تغير الحقيقة من خلال طرح نقاش حول التعاريف".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني يفاقم شبح الركود) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني يفاقم شبح الركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).