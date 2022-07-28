النزاهة: استقدام محافظ بابل السابق اثر مخالفات في مجزرة الحلة

2022/07/28 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الخميس، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ

محافظ بابل وعددٍ من مديري بلديَّة

الحلة السابقين؛ لإضرارهم عمداً مصالح

الجهة التي يعملون فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت خلا

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