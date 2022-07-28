وزارة الاعمار تواصل تنفيذ مشروع دار الاستراحة في محافظة كربلاء

2022/07/28 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، عن مواصلة ملاكاتها

الهندسية والفنية، تنفيذ مشروع دار

استراحة الوزارة في محافظة كربلاء

المقدسة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان المشروع

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