نسبة اصابة كورونا في العراق مستمرة بالانخفاض وتصل لـ25%

2022/07/28 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر نسبة الاصابة بكورونا في العراق بالانخفاض التدريجي حتى بلغت مؤخرًا 25% فقط، مايشير الى قرب انتهاء الموجة الخامسة.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 2313 اصابة باجراء 9023 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 25%، منخفضة عن اليومين الماضيين التي بلغت 26%، والتي بدورها انخفضت عن الاسابيع الماضية عندما وصلت الموجة الخامسة ذروتها بنسبة اصابة بلغت 35%.

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