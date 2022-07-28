بعد اقتحام الصدريين البرلمان العراقي.. الإطار التنسيقي يؤكد مضيه بتشكيل الحكومة

2022/07/28 | 17:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلا في ظل ما سماه استمرار الفساد في البلاد.يأتي ذلك بعدما أعلن الإطار التنسيقي مضيه قدما في تشكيل حكومة جديدة وتمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة.

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