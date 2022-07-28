مسؤول فرنسي: الكرة بيد إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

2022/07/28 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن الكرة لا تزال في ملعب طهران.تصريحات المسؤول الفرنسي جاءت قبيل محادثات […]

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