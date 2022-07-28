بدون انسحاب.. العميري يؤكد تجدد المظاهرات الشعبية في الأيام المقبلة

2022/07/28 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد القيادي في التيار الصدري غايب العميري، تجدد المظاهرات الشعبية في الأيام المقبلة.وقال العميري في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “المظاهرات الشعبية سوف تتجدد في الأيام المقبلة ولن يكون هناك […]

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العميري يؤكد تجدد المظاهرات الشعبية في الأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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