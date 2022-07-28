عشرات المطلوبين في قبضة شرطة بغداد الساعات الماضية

2022/07/28 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ألقت شرطة بغداد، الخميس، القبض عن عشرات المطلوببين بتهم مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته /المعلومة/ إن “الممارسة الامنية التي أجرتها مفارز تشكيلات القيادة خلال ال٢٤ ساعة الماضية تمخض عنها القاء القبض على ٦٤ امر قبض وفق مواد قانونية مختلفة خلال هذه الممارسة”.وأضافت “تم اصطحاب المتهمين الملقى […]

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