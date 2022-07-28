2022/07/28 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sFY6JRoxZuA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد العلي يستذكر مؤامرة الـ 79 وتطويق مبنى الاذاعة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جواد العلي يستذكر مؤامرة الـ 79 وتطويق مبنى الاذاعة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).