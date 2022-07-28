السفر عبر مطار رامون وتسهيلات لسكان غزة.. حزمة إجراءات إسرائيلية جديدة

2022/07/28 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول إسرائيلي للحرة، الخميس، البدء بالعمل على مشروع تجريبي يتيح لفلسطيني الضفة بالسفر عبر مطار رامون وتسهيلات لسكان غزة، في إجراءات اعتبرها مؤشرا على سياسة جديدة تنتهجها بلاده.

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