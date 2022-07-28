منتخبنا الشبابي لكرة الطائرة يحجز مقعداً في المربع الذهبي

2022/07/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حقق منتخب شباب العراق للكرة الطائرة، يوم الخميس، فوزاً كبيراً على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة منافساتها حالياً في المملكة العربية السعودية.

وكانت أشواط المباريات على النحو الآتي 25-22، و25-23، و25- 21.

وفي وقت سابق، فاز الفريق العراقي في مواجهة أمس ضمن المنافسات ذاتها على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع 22-25، و27-25، و25-22، و25-23 ليتأهل لربع نهائي غرب آسيا للشباب.

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