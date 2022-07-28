القوى الكردي تغادر أزمة قصر السلام عبر الرئيس التوافقي وترقب باعلانه الساعة المقبلة- عاجل

2022/07/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي احمد الموسوي، الخميس، عن تفاصيل الاجتماعات بين الحزبيين الكرديين لحسم رئاسة الجمهورية، مبينا ان التوافق جرى بشكل اولي على سحب برهم صالح من المنافسة وقبول الديمقراطي بالمرشح عبد الطيف رشيد.

وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "التوافق الكردي جرى قبل يومين وسينتهي اليوم على الاغلب بان يتم سحب المرشح برهم صالح من المنافسة".

واضاف ان " مقابل انسحاب صالح سيدعم الديمقراطي لمرشح الاتحاد الإضافي لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد لتحل الازمة بالتوافق".

واشار الى ان "الاجتماع الدائر بين الاتحاد والديمقراطي يتجه الى هذا الحل الا ان ما اخر الإعلان هو انشغال رئيس وفد الديمقراطي وهو وزير الخارجية فؤاد حسين بجلسات مجلس الامن الدولي في امريكا وعودته الامس".

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