الإطار التنسيقي يحدد موعداً لتنصيب رئيس جمهورية العراق

2022/07/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن سعيه لحسم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يوم السبت المقبل.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مساعي وحراك سياسي من أجل عقد مجلس النواب جلسة خاصة يوم السبت المقبلة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، حتى وان لم يتوصل الكرد الى اتفاق حول المرشح لهذا المنصب".

وبين الهلالي أن "الاطار التنسيقي يعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا لا يريد أي عراقيل امام هذا الحراك، وتأخير حسم انتخاب رئيس الجمهورية، يؤثر على مجمل عملية تشكيل الحكومة، ولهذا الكرد مطالبين بسرعة حسم اتفاقهم أو ترك حسم هذا الامر تحت قبة البرلمان، كما جرى في سنة 2018".

هذا وافاد مصدر نيابي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بإرسال الاطار التنسيقي كتابا رسميا الى رئاسة البرلمان لتحديد السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "الإطار قدم طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة البرلمان السبت المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان".

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