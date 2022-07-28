2022/07/28 | 19:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وفقا لتقرير صادر اليوم الخميس من مجلس الذهب العالمي.وحقق العراق أعلى زيادة باحتياطيات الذهب على المستوى العالمي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك.. أكبر الدول العربية في احتياطي الذهب وترتيبها عالمياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفوجرافيك.. أكبر الدول العربية في احتياطي الذهب وترتيبها عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).