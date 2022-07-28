الصحة توجه بتسهيل تحويل بناية ناحية النصر والسلام إلى مستشفى

2022/07/28 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعوجهت وزارة الصحة، بتسهيل الإجراءات الإدارية لتحويل بناية ناحية النصر والسلام في بغداد إلى مستشفى بسعة 50 سريراً؛ خدمة لأهالي الناحية.وذكر عضو مجلس النواب محمود حسين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "التقينا بوزير الصحة هاني العقابي، وتطرقنا إلى الكتاب الذي خاطبنا فيه الوزارة قبل مدة، وطالبنا فيه بتسهيل الإجراءات الإدارية لتحويل بناية ناحية النصر والسلام إلى مستشفى بسعة 50 سريراً؛ خدمة لأهالي الناحية، وتخفيفًا للضغط على مستشفى القضاء الذي يسكنه أكثر من 600 ألف نسمة".وأضاف، أن "الوزير وجه بتخويل دائرة صحة الكرخ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا المطلب الحيوي والمهم، ثم ذهبنا مباشرة إلى دائرة صحة الكرخ والتقينا بمديرها سعد اللامي؛ وقد استحصلنا الإجراءات المطلوبة من أجل يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن".وتابع، "سنتابع مع الوزارة وصحة الكرخ الإجراءات المتعلقة بإنجاز المستشفى، وتحسين وتطوير الخدمات الصحية في القضاء، من أجل واقع صحي أفضل في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا".





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