الكاتب السعودي تركي الحمد يقارن بين جمال عبدالناصر و

2022/07/28 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارن الكاتب السعودي وأستاذ العلوم السياسية تركي الحمد بين سياسة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وإمبراطور اليابان الراحل موتسو هيتو الملقب بـ"الميجي" نسبة إلى فترته، ليوضح الفارق بين "الوطنية" و"الوطنية العقلانية"، على حد تعبيره.

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