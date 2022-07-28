2022/07/28 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكر المتحدث باسم تحالف النصر، سلام الزبيدي، 07/28/2022 ان الإطار التنسيقي اخطا في ترشيح...

ظهرت المقالة النصر يعتبر ترشيح السوداني من قبل الإطار دون استشارة الأطراف..



خطأ أولاً على المسلة.

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