رئيسا الجمهورية والقضاء يدعوان القوى السياسية لحوار مشترك لايجاد الحلول

2022/07/28 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى، 07/28/2022، كافة القوى السياسية الى الى حوار مشترك...

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