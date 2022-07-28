2022/07/28 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E43cy2-qeXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج عالمكشوف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج عالمكشوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).